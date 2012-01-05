У Маріуполі для «швидкої» бензину залишилося лише на добу

У Маріуполі Донецької області у машин «швидкої допомоги» бензину залишилося лише на добу, повідомляє місцевий сайт Ilich.in.ua.

За словами лікарів, проблема пов`язана з початком впровадження реформи в системі охорони здоров`я, в результаті якої з 1 січня «швидка» вийшла зі складу міської лікарні і стала окремою структурою – Маріупольською станцією швидкої медичної допомоги з обласним підпорядкуванням.

«На так званий перехідний період реформи обласне керівництво, включаючи губернатора, заздалегідь направило листи в міста і райони з проханням забезпечити фінансування «швидкої» впродовж січня за рахунок коштів місцевих бюджетів, однак гроші не виділяються», - кажуть медики.

При цьому вони відзначають, що в управлінні охорона здоров`я міськради від допомоги не відмовляється, але гроші для фінансування нібито не проводить казначейство.

Видання наголошує, що одержати коментар у начальника міського управління охорони здоров`я поки що неможливо, оскільки він у від`їзді.

