Чернігівщина: 8 районів очищено від непридатних хімікатів

У Чернігівській області вісім районів із 22 повністю очищено від залишків непридатних для подальшого використання у сільському господарстві пестицидів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, упродовж минулого року у регіоні з облікованих 856 тонн було перезатарено і вивезено на переробку 768 тонн екологічно небезпечних хімікатів.

На проведення робіт з їхньої утилізації у 2011 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено 16,3 млн. грн.

Водночас під час проведення робіт у регіоні виявлено ще 166 тонн необлікованих залишків хімічних засобів захисту рослин. Роботи з утилізації продовжаться у 2012 році.