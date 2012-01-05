Миколаївщина: в колодязі тепломережі задихнулися люди

10:46, 05 січня 2012
Новини регіонів
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У Первомайську Миколаївської області в колодязі тепломережі двоє бездомних задихнулися чадним газом від саморобної печі.

Про це УНІАН повідомили в Первомайському міському відділі УМВС України в Миколаївській області.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Первомайського відділення міліції 3 січня. На одній з вулиць у колодязі тепломережі перехожі побачили двох чоловіків без ознак життя.

Для діставання тіл загиблих було задіяно рятувальне відділення пожежної частини №17 Первомайського райвідділу Управління МНС України в Миколаївській області. На місці події працювала слідчо-оперативна група міліції.

Судово-медичний експерт, який прибув на місце події, встановив, що в колодязі перебувають тіла осіб чоловічої статі приблизно 35-45 років без зовнішніх ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті тіла померлих було направлено на судово-медичну експертизу.

Як з`ясували правоохоронці, двоє місцевих чоловіків-бездомних жили в цьому колодязі. Вони обігрівалися за допомогою саморобної печі, а кришку люка в цей час закривали, аби зберегти тепло. За попередніми даними, померлі задихнулися чадним газом.

За даним фактом співробітники Первомайського МВ УМВС проводять перевірку.

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