У Луганську дитина загинула між прутами балконних грат

У Луганську загинула маленька дівчинка, яка застрягла між прутами балконних грат.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Управління з надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації Сергій ТОКАРЕНКО, нещасний випадок стався 4 січня.

За його словами, дівчинка загинула від задушення при спробі вилізти на вулицю через грати балкона другого поверху.

Точний вік дитини С.ТОКАРЕНКО не назвав.