У Луганську дитина загинула між прутами балконних грат
12:34, 05 січня 2012Новини регіонів
0
У Луганську загинула маленька дівчинка, яка застрягла між прутами балконних грат.
Як повідомив УНІАН заступник начальника Управління з надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації Сергій ТОКАРЕНКО, нещасний випадок стався 4 січня.
За його словами, дівчинка загинула від задушення при спробі вилізти на вулицю через грати балкона другого поверху.
Точний вік дитини С.ТОКАРЕНКО не назвав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter