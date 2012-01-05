Херсонщина: від вибуху у будинку постраждали 4 особи

У Херсонській області в результаті вибуху газоповітряної суміші у приватному будинку постраждали 4 особи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УМНС у Херсонській області, в селі Нова Маячка (Цюрупінський район) 4 січня о 9.40 у літній кухні приватного будинку стався вибух газоповітряної суміші.

У результаті вибуху 85-річний господар будинку і його сини 58 років і 56 років, а також 54-річна дочка були госпіталізовані.

Вибухом були пошкоджені несучі стіни і перегородки будівлі, перекриття і дах зруйновані повністю.

Попередня причина вибуху – витік газу у місці з`єднання газового балона з плитою.

На місці події працюють оперативно-слідчі групи райвідділів УМНС і УМВС.