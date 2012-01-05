Херсонщина: від вибуху у будинку постраждали 4 особи
13:22, 05 січня 2012Новини регіонів
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Були госпіталізовані
У Херсонській області в результаті вибуху газоповітряної суміші у приватному будинку постраждали 4 особи.
Як повідомили УНІАН в прес-службі УМНС у Херсонській області, в селі Нова Маячка (Цюрупінський район) 4 січня о 9.40 у літній кухні приватного будинку стався вибух газоповітряної суміші.
У результаті вибуху 85-річний господар будинку і його сини 58 років і 56 років, а також 54-річна дочка були госпіталізовані.
Вибухом були пошкоджені несучі стіни і перегородки будівлі, перекриття і дах зруйновані повністю.
Попередня причина вибуху – витік газу у місці з`єднання газового балона з плитою.
На місці події працюють оперативно-слідчі групи райвідділів УМНС і УМВС.
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