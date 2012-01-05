Житомирщина: в одному із сіл оголошено карантин

На Житомирщині скажений кіт покусав жінку, в селі оголошено карантин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області.

Інцидент стався у селі Улашанівка Червоноармійського району Житомирської області. З’ясувалося, що на території сільського подвір’я хворий на сказ кіт покусав свою господиню. Цю інформацію підтвердили експерти Житомирської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини. Жінку, яку вкусила хвора тварина, обстежили медики Червоноармійської центральної районної лікарні і зробили їй щеплення. Хворого на сказ кота було знищено.

Наразі у селі оголошено карантин та проводиться відстріл диких тварин - передусім лисиць, які можуть бути перенощиками сказу.