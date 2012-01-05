На Одещині 15-річна дівчина наклала на себе руки
15:02, 05 січня 2012Новини регіонів
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...через нерозділене кохання
В Одеській області 15-річна дівчина наклала на себе руки через нерозділене кохання.
Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, трагедія сталася в Ізмаїльському районі.
Дівчина перебувала під опікою свого дядька, тому що її матір також покінчила життя самогубством півроку тому, а батько вже кілька років перебуває у розшуку за скоєння злочину.
У результаті проведеної перевірки встановлено, що неповнолітня вчинила самогубство через розірвання близьких стосунків зі своїм хлопцем, про що свідчить зміст залишеної нею передсмертної записки.
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