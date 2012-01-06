61-й арсенал у Лозовій безпечний для населення

Військова частина А0829 (61-й арсенал) у місті Лозова Харківської області не становить загрозу для навколишньої території та населення, яке на ній проживає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це директор Департаменту управління рятувальними силами МНС України Григорій МАРЧЕНКО заявив під час відвідування арсеналу.

«Після виконання заходів з очистки арсенал став безпечним для навколишньої території та населення, яке на ній проживає. Люди можуть вести безпечну господарську діяльність. Ніякої загрози для громадян, найближчих населених пунктів немає. У той же час сама територія бази становитиме небезпеку аж до моменту повної її очистки. Але це уже небезпека лише для тих людей, які безпосередньо знаходяться у межах військової частини. Там ще є вибухонебезпечні предмети, які заплановано знешкодити протягом наступних років», - сказав Г.МАРЧЕНКО.

Він повідомив, що протягом 2011 року піротехнічні підрозділи МНС здійснили повну очистку технічної території арсеналу площею 100 га. Зокрема, фахівці МНС знищили шляхом контрольованого підриву 1,3 тис. тонн боєприпасів та знешкодили шляхом ідентифікації на вибухонебезпечність та сортуванням 5,5 тис. тонн. боєприпасів.

Таким чином Міністерство надзвичайних ситуацій виконало у повному обсязі всі завдання, заплановані на 2011 рік відповідно до Державної цільової екологічної програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011-2013 роки.

Даний арсенал знаходиться на відстані 1,2 км від м. Лозова. Його загальна площа – 494 га, з них 247 га – технічна територія, де зберігалося близько 93 тис. тонн ракет, артилерійських, мінометних, танкових і стрілецьких боєприпасів та піротехнічних засобів. Внаслідок надзвичайної ситуації 27 серпня 2008 року в осередках пожежі та вибухів опинилася вся технічна територія. Було зруйновано 122 сховища та відкритих майданчиків зберігання боєприпасів. За оцінками фахівців, із 93 тис. тонн частина боєприпасів здетонувала, а більшість отримала механічні ушкодження й була розкидана по технічній території. Оскільки ці боєприпаси зазнали термічного і механічного впливу, на цей час вони мають підвищений ступінь небезпеки й велику ймовірність самоспрацювання.

Планується, що наслідки надзвичайної ситуації будуть повністю ліквідовані у 2013 році.

Директор Департаменту також наголосив, що всього на всій території України у 2011 році піротехніки здійснили 7 тис. 141 виїзд, виявили, вилучили та знищили 88 тис. 253 вибухонебезпечних предметів, із них 1 тис. 410 авіаційних бомб. Всього співробітники МНС провели повну очистку вибухонебезпечних предметів на понад 4 тис. 700 га території.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня 2008 року виникла пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Лозовій. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Проводилась евакуація місцевого населення із п’ятикілометрової зони навколо цих складів.

До ліквідації пожежі було задіяно 1558 осіб і 168 одиниць техніки.