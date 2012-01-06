На Закарпатті триває пошук туристів, які заблукали в негоду

На горі Петрос у Закарпатті триває пошук двох туристів, які заблукали в негоду.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 5 січня о 16.00 до оперативно-чергової служби МНС надійшла інформація, що під час сходження, на горі Петрос поблизу смт. Лазещина Рахівського району Закарпатської області, заблукали в складних погодних умовах (сильний вітер до 35 м/сек, сніг, температура повітря до -5 С) двоє туристів, мешканці міста Яремча Івано-Франківської області.

О 16.30 організовано пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено 8 рятувальників двох гірських пошуково-рятувальних частин та дві одиниці техніки.

Станом на 7.00 6 січня туристів не знайдено, пошуки тривають. Пошуки ускладнюються складними погодними умовами (сніг та сильні пориви вітру).



