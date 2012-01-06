Луганщина: залізобетонна плита житлового будинку убила жінку

Повідомили в МНС

У Луганській області внаслідок руйнування залізобетонної плити загинула жінка. Як повідомляє прес-служба МНС України, 5 грудня о 16.52 біля під’їзду п’ятиповерхового будинку у місті Петровське (м.Красний Луч) сталося раптове руйнування залізобетонної плити, що підтримувала козирок під’їзду. Внаслідок обвалу плити загинула літня жінка.



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