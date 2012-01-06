Луганщина: залізобетонна плита житлового будинку убила жінку
10:12, 06 січня 2012Новини регіонів
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Повідомили в МНС
У Луганській області внаслідок руйнування залізобетонної плити загинула жінка.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 5 грудня о 16.52 біля під’їзду п’ятиповерхового будинку у місті Петровське (м.Красний Луч) сталося раптове руйнування залізобетонної плити, що підтримувала козирок під’їзду.
Внаслідок обвалу плити загинула літня жінка.
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