Як очистити жовчні протоки

Візьміть половину склянки родзинок без кісточок, ретельно промийте, залийте чистою холодною водою. Залиште на добу, щоб настоялися.Наступного ранку слід випити настій, не встаючи з ліжка, натщесерце. Потім слід лягти на правий бік на грілкутна півтори-дві години.Займатися таким лікуванням краще у вихідні дні. Виконайте подібну процедуру два-три рази, щоб ефект був повним.А ось якщо говорити про жовч медичну, то її з успіхом можна використовувати за наявності шпор на п`ятах. Для цього слід робити на область п`яти цілодобові компреси з жовчі, міняючи їх на день і на ніч. При накладенні такого компресу слід утеплити ноги, надівши целофановий пакет.Повірте, цей рецепт дає чудовий результат, який дозволить вам на тривалий час забути про проблему.