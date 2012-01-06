Знайшли чотирьох туристів, які заблукали у горах

Сьогодні о 10.55 рятувальники гірської пошуково-рятувальної служби Управління МНС у Закарпатській області знайшли чотирьох туристів, які заблукали вчора під час сходження на гору Петрос поблизу смт. Лазещина Рахівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, туристи перебувають у задовільному стані.

«Не дивлячись на погані погодні умови, вдалося встановити короткостроковий зв`язок з рятувальниками і туристами, під час якого з`ясувалося, що група туристів складається з 4 людей», - додали у прес-службі.

Раніше прес-служба міністерства повідомляла, що на горі Петрос учора вдень заблукали двоє туристів з Івано-Франківської області.