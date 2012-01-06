Івано-Франківщина: затверджено програму щодо донорства крові

Івано-Франківська обласна рада затвердила регіональну цільову програму розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2012-2014 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради ухвалила на сесії 5 січня.

На передбачені програмою заходи передбачено 5,1 млн. грн.

Згідно з рішенням, виконання основних положень зазначеної програми дасть змогу реформувати службу крові області і створити 5 міжрегіональних відділів трансфузіології центральних районних лікарень-філій обласної станції переливання крові з метою економії бюджетних коштів, забезпечити оптимальні обсяги заготівлі крові та виробництва компонентів з неї у відповідності до норм, передбачених Всесвітньою організацією охорони здоров’я, забезпечити потребу хворих у компонентах та препаратах крові в повному обсязі.

Для досягнення зазначеного необхідно впровадити сучасні технології у заготівлю і переробку донорської крові за рахунок оновлення обладнання, провести матеріально-технічне переоснащення обласної станції переливання крові та відділів і лікарень, що заготовляють кров, забезпечити дотримання соціальних гарантій і пільг донорам, запровадити комп’ютеризацію закладів служби крові для створення регіонального реєстру донорів та осіб, відведених від донорства, забезпечити широке впровадження методу автоматичного плазмаферезу в області.