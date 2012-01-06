У Солом’янському р-ні Києва відкрили амбулаторію сімейної медицини

Сьогодні у Солом’янському районі Києва, за адресою вул. Шепелєва, 14, відкрилась амбулаторія лікарів загальної практики/сімейної медицини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, це вже 10-та амбулаторія у районі.

Амбулаторія загальної лікарської практики надаватиме первинну медико-санітарну допомогу майже 4,5 тисячам населення. Мешканці отримуватимуть не лише медичну допомогу, а й матимуть змогу пройти гінекологічне обстеження, яке буде забезпечуватися фахівцями пологового будинку №5.

Приміщення амбулаторії розташовано на першому поверсі будівлі з окремим входом. Загальна площа амбулаторії становить 78 кв. м.

У складі амбулаторії є реєстратура, кабінет лікаря загальної практики/сімейної медицини, оглядовий та маніпуляційний кабінети, санвузол.

Планова потужність амбулаторії – 38 відвідувань у зміну. В закладі працюватимуть 3 лікаря загальної практики/сімейної медицини, 3 медичні сестри, лаборант, 2 молодших медичних сестри та реєстратор.