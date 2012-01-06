Митники запобігли ввезенню в Україну ліків за завищеною вартістю

Київські митники запобігли ввезенню на територію України ліків за завищеною вартістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської регіональної митниці, понад 243 тис. упаковок лікарських засобів надійшло з німецького Баден-Бадена на адресу київського підприємства та були заявлені до митного оформлення в Київській регіональній митниці загальною вартістю понад 10 млн. грн.

Під час митного оформлення цієї партії ліків столичні митники звернули увагу, що вітчизняне підприємство, яке постійно співпрацювало безпосередньо з заводом-виробником лікарських засобів, останнім часом здійснює свої операції через американського посередника.

Залучивши наявні оперативні ресурси, митники виявили автентичні документи на вантаж. Таким чином було з‘ясовано, що реальна вартість лікарських засобів становить близько 6 млн. грн., а не понад 10 млн. грн. як було заявлено українській митниці.

«Оскільки українське законодавство звільняє від оподаткування операції з ввезення в Україну лікарських засобів, які занесені до Державного реєстру, то ділки умисно завищили вартість ліків, які в будь-якому разі не обкладаються податками, а вивільненими після даної афери коштами планували скористатися у зручний для себе спосіб», - зазначили в митниці.

На даний час складено протокол про порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена в ст.352 Митного кодексу України. Ліки вилучено.