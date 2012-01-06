П’яний чоловік, демонструючи гвинтівку, застрелив свого приятеля

У місті Синельниково на Дніпропетровщині п’яний чоловік, демонструючи пневматичну гвинтівку, застрелив свого приятеля.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зокрема, встановлено, що 29-річний загиблий разом із 32-річним господарем оселі розпивали спиртні напої. Побачивши в кімнаті пневматичну гвинтiвку, гість попросив господаря продемонструвати, як вона стрiляє. П`яний чоловік взяв гвинтівку та зарядив її свинцевою кулькою дiаметром 4.5 мм.

Намагаючись вийти на балкон, чоловік почав повертатися у бiк приятеля, при цьому перекладаючи гвинтiвку з лiвої руки у праву. Ненавмисно він натиснув на спусковий гачок. Куля потрапила в гостя, завдавши йому смертельне поранення.

Знаряддя злочину вилучено. Вбивцю затримано. Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).