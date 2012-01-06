Тернопільщина: у інтернаті дитину катували гарячою праскою

Голова Тернопільської облради Олексій КАЙДА закликає правоохоронців розслідувати випадок із побиттям дитини гарячою праскою у Мельниця-Подільському комунальному дитячому будинку-інтернаті.

Як передає кореспондент УНІАН, під час учорашнього засідання обласної ради він висловив обурення з того приводу, що правоохоронці досі не відреагували на цей інцидент, хоча на попередній сесії 22 грудня у присутності представників міліції та прокуратури на моніторах було продемонстровано результати травмування дитини, в якої на обличчі залишився слід від праски.

«Правоохоронці фактів не знаходять. Якщо те, що ми показували на екранах минулої сесії, не є фактом, то що тоді? Дитину мають забити, тоді знайдуться факти? Може, відправте тоді своїх дітей в цей інтернат», – обурився О.КАЙДА, махаючи листком із роздрукованим обличчям травмованої праскою дитини.

Він також висловив побажання на наступному пленарному засіданні заслухати звіт начальника обласного управління освіти щодо заходів, вжитих до директора інтернату.

«Якщо не буде вжито необхідних заходів, я ставитиму питання про доцільність перебування начальника Управління совіти на займаній посаді. І думаю, депутатський корпус мене підтримає, коли я по всій залі розклею фотографії тих дітей. Фотографію дитини, в якої тепер на обличчі – слід від праски», – сказав О.КАЙДА.

Після цього депутати обласної ради підтримали депутатський запит свого колеги Ярослава ГАЛЯСА до прокурора Тернопільської області Івана МЕЛЬНИЧУКА з проханням провести перевірку у Мельниця-Подільському обласному комунальному дитячому будинку-інтернаті з приводу травмування дитини.



