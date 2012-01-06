Луганщина: біля власного будинку на смерть замерз чоловік

Повідомляють у МНС

У селі Цілуйкове Білокуракинського району Луганської області біля власного будинку на смерть замерзнув чоловік. Як повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації, тіло чоловіка знайдене вчора, 5 січня. Медики встановили попередню причину смерті - переохолодження. Як повідомляв УНІАН, 2 січня у селищі Лозне Білокуракинського району Луганської області біля власного будинку на смерть замерзнула пенсіонерка.

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