Луганщина: біля власного будинку на смерть замерз чоловік

17:36, 06 січня 2012
Новини регіонів
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Повідомляють у МНС

У селі Цілуйкове Білокуракинського району Луганської області біля власного будинку на смерть замерзнув чоловік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації, тіло чоловіка знайдене вчора, 5 січня.

Медики встановили попередню причину смерті - переохолодження.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня у селищі Лозне Білокуракинського району Луганської області біля власного будинку на смерть замерзнула пенсіонерка.

 

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