Луганщина: біля власного будинку на смерть замерз чоловік
17:36, 06 січня 2012Новини регіонів
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Повідомляють у МНС
У селі Цілуйкове Білокуракинського району Луганської області біля власного будинку на смерть замерзнув чоловік.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації, тіло чоловіка знайдене вчора, 5 січня.
Медики встановили попередню причину смерті - переохолодження.
Як повідомляв УНІАН, 2 січня у селищі Лозне Білокуракинського району Луганської області біля власного будинку на смерть замерзнула пенсіонерка.
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