На Житомирщині бракує донорів крові

На Житомирщині наразі бракує донорів крові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар обласного центру крові Анатолій ЧУГРІЄВ.

За його словами, минулого року понад 14 тис. жителів стали донорами крові. Щорічно показники зростають, проте залишаються далекими від «ідеалу».

При цьому А. ЧУГРІЄВ уточнив, що згідно з рекомендаціями Ради Європи, для того, щоб повністюзабезпечити державу донорською кров`ю та її компонентами, необхідно 40-50 донорів на 1 тис. населення. По Житомирській області цей показник становить 13,6. Тобто, донорів у регіоні майже втричі менше, ніж необхідно.

«Для популяризації донорства в центрі крові штатним розкладом передбачено тільки одна людина, - пояснив А. ЧУГРІЄВ. - Цього замало, але ми не втрачаємо надію».

Головний лікар обласного центру крові зазначив, що наразі до донорства в області активно залучається молодь. «Результат особливо відчувається після проведення лекцій у навчальних закладах або проведення днів відкритих дверей. Студенти і учні, усвідомивши важливість питання, наважуються на такий благодійний вчинок, адже 20 грн. компенсації, яку донор отримує за одну здачу крові, ніяк не назвеш винагородою», - зауважив А.ЧУГРІЄВ.