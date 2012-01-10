Черкащина: "швидкі" оснастили GPS та мобільним зв’язком

10:52, 10 січня 2012
Новини регіонів
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Розвивають службу

У 2011 році в Черкаській області всі автомобілі швидкої медичної допомоги оснастили терміналами GPS-навігації та мобільним зв`язком з можливістю зв`язку бригад з територіальним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і відділеннями швидкої медичної допомоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління охорони здоров`я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації, протягом минулого року на Черкащині проводилася активна робота щодо розвитку екстреної медичної допомоги. У найбільш віддалених від районних центрів селах торік було додатково відкрито 7 відділень швидкої медичної допомоги. Всі пункти забезпечені новими санітарними автомобілями. Крім того, в Черкасах відкрито 2 пункти тимчасового базування швидкої медичної допомоги. На Черкащині для лікувально-профілактичних закладів було розподілено 11 автомобілів на загальну суму 1 млн. 364 тис. грн.

З метою вдосконалення екстреної медичної допомоги в 2012 році в області буде створено координаційний центр роботи швидкої медичної допомоги на базі центру екстреної медичної допомоги. Також планується забезпечити бригади швидкої медичної допомоги кардіологічними комплексами.

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