Київщина: злочинна група незаконно збувала сильнодіючі ліки

На Київщині знешкоджено злочинну групу, яка незаконно зберігала і збувала сильнодіючі ліки.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, вжитими спільними заходами прокуратури та УБОЗ викрито та знешкоджено організовану групу, яка діяла в період з лютого 2010 по серпень 2011 року на території столиці та області.

Встановлено, що учасники групи незаконно зберігали з метою збуту 28 тис. 233 таблеток та 81 ампули сильнодіючих лікарських засобів і встигли незаконно збути 160 таблеток сильнодіючих засобів.

26 грудня 2011 року слідчим управлінням ГУ МВС України в Київській області порушено кримінальну справу про вчинення у складі організованої групи злочинів, передбачених ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, тобто за фактом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах.

Досудове слідство триває.