Луганщина: ще один чоловік покінчив життя самогубством

У місті Рубіжне Луганської області чоловік покінчив життя самогубством 7 січня, на Різдво.

Цю інформацію УНІАН підтвердила прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її інформацією, чоловік викинувся з сьомого поверху житлового будинку.

Як пише севєродонецький інформаційний сайт «Час Пік», загиблому було 59 років.

«Він підполковник, колишній співробітник СБУ. Після падіння він прожив ще 4 години в лікарні. Його останні слова доньці, за словами сусідів, були: «Поховаєш мене у формі», - повідомляє «Час Пік».

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 січня в Севєродонецьку Луганської області 22-річний хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки через нещасну любов.