Вантажівка зіткнулася з легковиками - загинуло троє осіб
11:41, 10 січня 2012Новини регіонів
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Трагедія на Харківщині
На Харківщині внаслідок зіткнення вантажного автомобіля із двома легковиками загинуло троє осіб.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 9 січня близько 22.00 поблизу селища Циркуни Харківського району.
54-річний водій автомобіля КамАЗ-54112 з напівпричепом, не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з автомобілем Chevrolet Epica та автомобілем Volkswagen Touran, після чого допустив перевертання вантажівки в кювет.
Внаслідок ДТП 28-річний водій та двоє пасажирів автомобіля Chevrolet Epica загинули на місці пригоди. За обставинами аварії триває слідство.
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