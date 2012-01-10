В Одесі згоріла маршрутка, водій отримав опіки

Сьогодні в Одесі під час проходження 242-м маршрутом несподівано запалало і згоріло маршрутне таксі марки «Богдан».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС в Одеській області.

Як уточнили в МНС, «подія сталася близько 11-ї години на Дніпропетровській дорозі, водій вимушений був зупинити машину через полум`я, що виникло в моторному відсіку, між зупинками «Марсельська» і «Академіка Заболотного».

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Хоча, за свідченнями очевидців, деякі з них вибиралися з салону маршрутки, що горіла, через вікна.

«Кілька машин з пожежними розрахунками, що прибули на місце події, швидко згасили вогонь. Госпіталізовано з опіками тільки водія, який намагався збити полум`я. Загрози його життю, за оцінкою медиків, немає», - повідомили в МНС.

Зараз співробітники спеціалізованої лабораторії МНС встановлюють причини події.