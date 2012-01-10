Сьогодні жителі Ленінського району Луганська залишилися без води через аварію на водоводі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «Луганськвода».

Повідомлення про аварію на водоводі діаметром 600 мм в районі насосної станції надійшло до інформаційно-довідкової служби підприємства о 9.30.

На місце аварії негайно виїхали оперативні бригади водоканалу. В даний момент на місці робіт задіяна вся необхідна спецтехніка і устаткування, працюють 2 бригади водоканалу. Як з`ясували співробітники водоканалу, причиною аварії стала спрацьованість водоводу. Ремонт ускладнюється погодними умовами – дрібним дощем і вітром.

У зв`язку з аварією відсутнє водопостачання в кварталах Шевченка, Дімітрова, Щорса, Героїв Брестської Фортеці та на вулицях Челюскінців, Дніпровській, Акумуляторній.

Фахівці підприємства планують завершити ремонтні роботи сьогодні до 17.00, після чого водопостачання вищезгаданих кварталів і вулиць буде відновлено в повному обсягу.