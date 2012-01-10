Житомирщина: п’яний водій вбив 17-річну студентку

На Житомирщині п’яний 23-річний водій смертельно травмував 17-річну студентку, ще одна дівчина перебуває з травмами у лікарні.

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомили у Відділі громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області.

7 січня на дорозі Любар-Хмільник водій автомобіля «Ауді», їдучи селом, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і наїхав на двох 17-річних дівчат. Одна з потерпілих, студентка, від отриманих травм загинула.

Як повідомив УНІАН начальник УМВС в Житомирській області Юрій ІВАКІН, відповідно до висновків медичних експертиз, водій авто перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Водія затримано у порядку статті 115 (затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину) Кримінально-процесуального кодексу України. Розслідування триває.