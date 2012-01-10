Кіровоградщина: на створення соцаптек спрямують 3,2 млн. грн

У різних районах Кіровоградської області протягом 2012-2013 років відкриють соціальні аптечні пункти, на створення яких передбачено 3,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну обласну програму затвердили на сесії депутати Кіровоградської облради.

Соціальне спрямування діяльності аптек передбачає встановлення націнки до 10% на фармацевтичну продукцію вітчизняного виробництва і до 15% - на імпортну. Додаткові п’ятивідсоткові знижки в аптечних пунктах надаватимуться інвалідам Великої Вітчизняної війни, вагітним жінкам та дітям до трьох років за наявності свідоцтва про народження. Збитки від такої діяльності компенсуватимуться пунктам за рахунок дотацій відповідних місцевих бюджетів, орендних відносин, збільшення товарообігу, роботи безпосередньо з товаровиробниками.

На сьогодні в Кіровограді функціонують 4 соціальні аптечні пункти під зареєстрованою торік торговою маркою «Соціальна аптека Кіровоградщини».

Протягом двох років в області заплановано створити ще 19 подібних пунктів, для чого з обласного та районного бюджетів буде виділено у 2012 році 2,3 млн. грн., у 2013 році – 850 тис. грн.