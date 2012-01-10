Нових випадків сказу в Києві не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в м.Києві Ігор БАСЮК, коментуючи ситуацію з розповсюдженням сказу в місті.

“Нових випадків сказу не зафіксовано. Як було три, так і залишається”, - сказав І.БАСЮК.

Він зазначив, що на території Подільського, Оболонського та Дніпровського районів Києва введено карантинні обмеження через зафіксовані випадки захворювання тварин на сказ.

Крім того, І.БАСЮК звернув увагу, що у столиці заборонено продаж тварин на Куренівському ринку. Ця заборона поки що введена на два місяці, починаючи з 21 грудня 2011 р., тобто тоді ж, коли був введений карантин.

“Карантин в трьох районах буде скасовано у тому випадку, якщо не буде нових випадків сказу, через два місяці – рахуйте з 15 лютого в Подільському, в Оболонському та Дніпровському – з 21 числа”, - пояснив І.БАСЮК.

За його словами, на сьогодні в усіх районах міста дуже активно проводяться щеплення як домашніх тварин, так і бездомних. Зокрема , з часу введення карантину у Подільському районі щеплено 388 котів, 906 собак, 15 коней (приватна людина утримує, яка займається прокатом коней) і 6 кіз. В Оболонському районі з моменту введення карантину – з 21 грудня – щеплено 133 кота, 385 собак, й у Дніпровському (з 21 грудня) - 710 собак, 42 кота, 28 коней і 3 кози.

Як повідомляв УНІАН, за грудень 2011 р. в столиці було зареєстровано три випадки нападу хворих на сказ тварин на людей, у зв`язку з чим Київська міська державна адміністрація ввела посилений контроль за епізоотичною ситуацією в столиці. Зокрема, проводиться масова безкоштовна вакцинація бездомних тварин, які є основними переносниками сказу в місті.

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України офіційно підтвердила три факти встановлення діагнозу сказу у тварин та території Києва. Про результати лабораторних експертиз йдеться в офіційних повідомленнях на сайті ветслужби.