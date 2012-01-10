Влада Києва затвердила план реформування медичної галузі

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ погодив план-графік проведення у столиці експерименту з реформування системи охорони здоров‘я на 2011-2014 роки.

Як повідомляє прес-служба КМДА, очікується, що завдяки реалізації запланованих заходів медична галузь столиці буде приведена до європейських норм і стандартів.

Також розроблено проект Програми основних напрямків розвитку галузі «Охорона здоров’я» Києва до 2025 року, до якої включено Програму зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів комунальної власності на 2011-2025 роки. Зазначена Програма є складовою частиною Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Зокрема, з метою створення чіткої системи забезпечення спеціалізованою акушерсько-гінекологічною допомогою дітей та підлітків міста Києва, збереження їх репродуктивного здоров’я, підготовки до материнства, впровадження статевого виховання і підвищення рівня статевої культури у підлітків на базі Київського міського пологового будинку №6 створено Центр надання акушерської та гінекологічної допомоги дітям та підліткам.

З метою покращення ситуації у системі надання медичної допомоги дітям та матерям передбачене створення мережі високотехнологічних перинатальних центрів у рамках загальнонаціонального проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства».

Разом з тим, у Києві планується створення трьох перинатальних центрів на базі міських пологових будинків, що дозволить побудувати схему замкнутого циклу огляду жінок, починаючи з проведення первинного огляду вагітної на I рівні, надання медичної допомоги та, за необхідності, у стаціонарах ІІ та ІІІ рівня.

Як зазначають в КМДА, на сьогодні у столиці функціонує єдиний Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини за адресою просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі. Поточного року за розпорядженням О.ПОПОВА буде виконана його капітальна реконструкція.

Крім того, як зазначають в управлінні, з метою забезпечення нормативу про прибуття бригади швидкої допомоги до місця виклику за 10 хвилин, триває робота над створенням пунктів постійного та тимчасового базування бригад швидкої. Наразі ж у Києві визначено 16 підстанцій та 25 пунктів постійного базування бригад ШМД на території медичних закладів.