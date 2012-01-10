У Луганській області ліквідували нарколабораторію

У Луганській області працівники стахановської міліції виявили і ліквідували нарколабораторію, яку влаштував у підвалі багатоповерхового будинку 36-річний безробітний житель.

Про це УНІАН повідомили в Стахановському міськвідділі ГУМВС України в Луганській області.

Чоловік уже був раніше чотири рази судимий за крадіжки, пограбування і незаконний збут металопродукції. За скоєні злочини він провів у місцях позбавлення волі 10 років.

Затриманий разом із спільниками обладнав нарколабораторію і зайнявся виготовленням «важких» наркотиків.

Тут же в нарколабораторії наркозалежні вживали виготовлений для них засіб, деякі – курили марихуану. Всі злочинні дії наркобізнесмена були досконально задокументовані правоохоронцями.

Йому вже пред`явлено звинувачення за ст. 317 Кримінального кодексу України "Організація або утримання місць для незаконного вживання, виготовлення чи виробництва наркотичних засобів" і обраний запобіжний захід – тримання під вартою. Справу передано до суду.