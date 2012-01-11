Через отруєння чадним газом загинуло двоє 18-річних осіб
11:08, 11 січня 2012Новини регіонів
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Трагедія на Тернопільщині
У Тернопільській області внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє людей.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, трагедія сталася вчора у селі Надорожнів Бережанського району. Тіла двох 18-річних осіб виявили у житловому будинку.
За даними медиків, попередня причина смерті – отруєння чадним газом.
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