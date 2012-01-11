Львівщина: завідувача поліклініки затримано за хабарі

У Львівській області правоохоронці затримали під час одержання хабара завідувача поліклініки Городоцької центральної районної лікарні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Держаної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, зловмисник вимагав від місцевого підприємця хабар за пришвидшення та успішне проходження медичного огляду його найманих працівників. Всього задокументовано більше десяти фактів отримання ним хабарів.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 Кримінального кодексу України.