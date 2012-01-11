На Львівщині з початку цього року на кір захворіло 219 осіб

З 1 січня у Львівській області на кір захворіло 219 осіб, з них 86 дітей.

Станом на 10 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 224 особи, з них 101 дитина, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, щоб запобігти спалаху інфекції, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про продовження зимових канікул для школярів на 21 день у тих районах, де вже зареєстровано високий рівень захворюваності на кір. Канікули продовжено у Бродівському, Дрогобицькому, Буському, Турківському, Старо-Самбірському, Самбірському районах області та у Дрогобичі.

З листопада 2011 року в області було зафіксовано активізацію епідпроцесу захворюваності на кір, а випадки захворювання реєструвалися з травня минулого року.

В Україні протягом останнього десятиріччя зареєстровано два спалахи кору - у 2001-2002 та 2005-2006 роках. За період останнього спалаху на Львівщині захворіло понад 6 тисяч осіб, одна людина померла.