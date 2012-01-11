Хмельницька міськрада ухвалила програму підтримки сім’ї

Депутати Хмельницької міської ради прийняли програму підтримки сім’ї на 2012-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засідання сесії сьогодні.

Мета програми – створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї.

Основними завданнями цього документу є створення системи цілеспрямованої підтримки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян міста, стимулювання активності місцевих громадських організацій, діяльність яких спрямована на підтримку сім’ї.

Загальна вартість програми становить 3 млн. грн., у тому числі з міського бюджету передбачено виділити 1,6 млн. грн., з обласного – 662 тис. грн., з держбюджету – 670 тис. грн.