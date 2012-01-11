На Волині викрито групу торговців наркотиками

На Волині викрито групу зловмисників ромської національності, які займалися наркоторгівлею. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Як повідомив заступник прокурора області Валерій НЕВІРЕЦЬ, організатором цієї групи була 62-річна жінка, яка залучила до злочинної діяльності сина, чотирьох доньок та онуку. З початку осені 2010 року по 17 березня 2011 року члени злочинної групи, громадяни ромської національності, продавали наркозалежним особам у Ковельському районі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій ацетильований. Досудове слідство достеменно встановило понад 30 фактів незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту ними опію.

Створюючи свою мережу розповсюдження наркотиків, злочинці діяли дуже обережно, ретельно перевіряли усіх покупців на причетність до можливої співпраці з правоохоронними органами, телефонні розмови вели в завуальованій формі, використовуючи лише їм відомий сленг, постійно змінювали адреси місць реалізації опію. Та попри такі заходи конспірації злочинну групу було викрито.

Тепер торговцям наркотиками загрожує покарання від восьми до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна, зазначено в повідомленні.