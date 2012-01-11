Луганщина: 2012 оголошено роком спорту та здорового способу життя

У Луганській області 2012 рік оголошено роком спорту та здорового способу життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Володимир ПРИСТЮК.

Документом затверджено план спортивних заходів із метою популяризації фізкультури та спорту в області.

Серед них - змагання серед дітей та молоді, присвячені Євро-2012, спортивні ігри школярів, комплексні галузеві й міжгалузеві змагання та інші спортивно-масові заходи за місцем роботи та проживання громадян і в місцях масового відпочинку населення.

Із залученням видатних спортсменів і тренерів 23 червня заплановано провести Всеукраїнський олімпійський день бігу, а в серпні - Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей та підлітків «Олімпійське лелеченя».

У серпні на честь відкриття ХХХ Олімпіади буде організовано церемонію підняття Державного прапора України.

У вересні відомі спортсмени візьмуть участь у Всеукраїнському олімпійському уроці та Олімпійському тижні. Передбачається організувати урочистості з нагоди святкування в Україні Дня фізичної культури та спорту й святкуванню Року спорту та здорового способу життя.

У грудні заплановано проведення урочистої церемонії «Герої спортивного року» за підсумками спортивного сезону.