Вінниччина: за місяць вилучено 16 тис. піротехнічних виробів

У Вінницькій області протягом майже місяця (з 12 грудня 2011 року) працівники міліції в ході оперативно-профілактичних заходів з незаконного обігу вилучили 15693 шт. піротехнічних виробів, з яких майже половину склали петарди.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Працівники блоку громадської безпеки перевіряли ринки, магазини, комерційні структури, а також встановлювали осіб, які незаконно виготовляють таку продукцію і здійснюють хуліганські прояви.

Встановлено 33 випадки продажу піротехніки без відповідних документів та 10 місць незаконної торгівлі ними. До 43 осіб, які безпосередньо займалися продажем такої продукції, були вжиті заходи адміністративного впливу і відповідно накладено покарання у вигляді штрафу.

Крім цього, за порушення правил застосування піротехнічних виробів, до адміністративної відповідальності було притягнуто 25 осіб.

За вказаний період на території Вінницької області було зафіксовано 3 надзвичайні події з застосуванням піротехнічних виробів, в результаті чого троє громадян отримали травми. Двоє з них неповнолітні.

Зокрема, 21 грудня в Тульчинському районі 52-річний чоловік вирішив розібрати петарду і дізнатися про її складові. Внаслідок таких дій стався вибух і чоловік залишився без пальця лівої кисті. Його було госпіталізовано до районної лікарні.

Другий випадок стався 29 грудня в селі Мазурівка Чернівецького району. В руках 12-річного хлопчика вибухнув невідомий піротехнічний засіб і внаслідок цього неповнолітній отримав термічні опіки рук і ампутацію фаланги пальця.

Ще одним постраждалим від петарди став 16-річний вінничанин, який отримав травму руки 1 січня.