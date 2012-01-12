Житель Макіївки торгував дівчатами

Центрально-міський суд Макіївки визнав 41-річного місцевого жителя винним у «торгівлі людьми щодо неповнолітнього, за попередньою змовою групою осіб» і засудив його до 9 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Макіївського міського відділу міліції з посиланням на помічника прокурора Центрально-міського району м. Макіївки Динару ДЯДИК.

За її словами, в 2002 році винний перебував у Москві, де познайомився з чоловіком і жінкою, які займалися незаконним бізнесом, пов`язаним з сексуальною експлуатацією жінок. Вони запропонували жителю Макіївки за грошову винагороду поставляти молодих дівчат з України до Москви, на що той погодився.

Жертвами ставали молоді жінки, переважно незаміжні, які мали фінансові проблеми, а також неповнолітні дівчата-сироти або дівчата з неповних і неблагополучних сімей. Повіривши обіцянкам про велике заробітчанство і розв’язання всіх фінансових проблем, українки погоджувалися «попрацювати» в Росії. Тоді зловмисник переправляв дівчат до Москви, за що одержував від 300 до 500 у.о.

Жителя Макіївки було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми щодо неповнолітнього, за попередньою змовою групою осіб) і засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

