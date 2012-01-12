Ялтинська міськрада ліквідувала Алупкінську міську лікарню

Ялтинська міська рада рішенням від 4 січня ліквідувала як юридичну особу Алупкінську міську лікарню, якій у жовтні 2012 року повинно виповнитися 95 років.

Як сказано у рішенні, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, воно прийнято «на виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014 рік, розпорядження Ялтинського міського голови від 30 грудня 2011 р. № 774-р і відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Алупкінська міська лікарня повинна бути приєднана до Ялтинської міської поліклініки, а її відділення швидкої допомоги – до Станції швидкої медичної допомоги в Ялті, з передачею всього майна, прав і обов`язків відповідно.

У десятиденний термін від дати ухвалення рішення Ялтинська міськрада доручила голові комісії з припинення діяльності Алупкінської міськлікарні виконати всі формальності, пов`язані з цим рішенням, включаючи публікацію повідомлення в офіційних друкованих ЗМІ. Також голові доручено попередити працівників лікарні про зміну «істотних умов праці», підготувати передавальні акти майна лікарні і подати їх на затвердження Ялтинської міськради.

У свою чергу, Фонду комунального майна Ялтинської міськради доручено внести відповідні зміни до реєстру об`єктів комунальної власності.

Як повідомили УНІАН у самій Алупкінській лікарні, її співробітники обурені ухваленим рішенням і насамперед пов`язують його з тим, що в Алупці «лікарня має єдину нормальну паркову територію на 2 га землі, на якій проведено нові силові лінії, воду і під`їзні шляхи» і державний акт на яку під різними приводами зробити було «неможливо».

Крім того, в лікарні обурені тим, що рішення було ухвалене абсолютно несподівано, без будь-яких попередніх обговорень з її адміністрацією. «Навіть не запросили головного лікаря ні на сесію (Ялтинської міськради), а він 30 років як працює в лікарні, не вручили йому це рішення, а тихо засунули в поштову скриньку», - повідомили в Алупкінській міськлікарні.

На думку лікарів лікарні, медичне обслуговування населення в результаті ухваленого рішення тільки погіршиться, оскільки окрім Алупки вона обслуговує весь західний регіон Великої Ялти - від Фороса до Будмістечка. Ціна питання, за їх словами, - 4 млн. грн. на рік, яких не змогла знайти Алупкінська міська рада для утримання лікарні.

Також у лікарні заявили, що оспорюватимуть прийняте Ялтинською міськрадою рішення.



