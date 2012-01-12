Украли 200 тис. грн, виділені на заходи для дітей

Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом розтрати 200 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на проведення спортивних заходів для дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, перевірками встановлено, що одна з дитячо-юнацьких спортивних шкіл області отримувала під звіт бюджетні кошти для участі команд спортсменів у змаганнях і тренувально-оздоровчих заходах. Як з`ясувалося, про використання коштів за призначенням до бухгалтерії було надано сфальсифіковані документи. При цьому окремі спортивні змагання і тренувальні збори фактично не проводилися, витрати на ці заходи не здійснювалися, хоча за звітними документами використано було майже 200 тис. грн.

За результатами перевірки прокуратура області порушила кримінальну справу за ст. 191 ч. 3 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 366 ч. 1 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.

Начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації внесено подання, за результатами розгляду якого двох службових осіб звільнено з роботи, до бюджету добровільно відшкодовано 40 тис. грн.