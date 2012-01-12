У Чернігові жертвами пожежі стали двоє чоловіків

У Чернігові внаслідок пожежі через необережність під час паління загинули двоє чоловіків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, пожежа сталася у приватному житловому будинку.

На місці пожежі виявлено тіла господаря будинку 1948 року народження та ще одного чоловіка, особа якого встановлюється.