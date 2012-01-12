На Хмельниччині виявлено 370 боєприпасів часів війни

Хмельницькій області, поблизу міста Ярмолинці, в урочищі «Евеліна» виявлено 370 боєприпасів часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспондента УНІАН в оперативно-координаційному центрі Управління МНС у Хмельницькій області, снаряди знайшли вчора працівники СБУ, які проводили слідчі дії.

Зокрема, в урочищі виявлено два артснаряди 152 мм, три - 122 мм., один - 85 мм., 229 снарядів - 76 мм, дев’ять гранат РГ-42 та 126 підривників.

Місце виявлення боєприпасів охороняють працівниками міліції.