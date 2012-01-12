На Луганщині жінка намагалася продати дівчину в рабство

Слідче управління УМВС України в Луганській області порушило кримінальну справу стосовно жінки, яка намагалася продати в сексуальне рабство 16-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, справу порушено за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми стосовно неповнолітнього, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Перебіг досудового слідства контролюється прокуратурою.

Правоохоронцями встановлено, що в період з жовтня по 8 листопада 2011 року громадянка М., перебуваючи в місті Свердловську, вчинила дії, спрямовані на вербування неповнолітньої та передачу її з метою сексуальної експлуатації в місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації.

В даний час у справі виконуються слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.