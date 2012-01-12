На Запоріжжі виробляли фальсифікований алкоголь

У Запорізькій області з початку 2012 року співробітниками податкової міліції виявлено 5 підпільних цехів з виробництва фальсифікованого алкоголю, вилучені фальсифікат і обладнання для його випуску на суму понад 740 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПАУ в Запорізькій області, нелегальні міні-підприємства, що спеціалізувалося на підробці горілки, виявлено у Запоріжжі, Бердянську і Пологівському районі області.

Розв`язується питання про порушення кримінальних справ щодо організаторів незаконного виробництва.