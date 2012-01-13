На Чернігівщині знеструмлено 7 населених пунктів

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 7 населених пунктів. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, на території Семенівського району без електропостачання залишаються 7 населених пунктів. Відключено від електропостачання 30 трансформаторних підстанцій, пошкоджено 1 лінію електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго" та ПАТ "Укртелеком".



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