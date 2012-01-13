На Херсонщині тривають пошуки рибалок, які зникли 10 січня

На Херсонщині продовжуються пошуки рибалок, які 10 січня зникли в акваторії Азовського моря.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 12 січня в акваторії Азовського моря та прибережній смузі продовжувалися пошуки двох зниклих рибалок (мешканці с. Семихатки Генічеського району Херсонської області), які 10 січня їхали на катері „Амур” вздовж берегової смуги Федотової коси та коси Бирючий Острів.

До пошуково-рятувальних робіт залучались 70 осіб та 14 од. техніки. Пошуки ускладнювали шторм і туман.

До пошуку рибалок також залучався вертоліт Мі-8 МНС України. Екіпаж вертольота обстежив акваторію моря на площі близько 2 тис. кв. км. Зниклих людей та предметів, що свідчили б про їх перебування на воді, не знайдено. Наземними пошуковими силами обстежено берегову лінію протяжністю до 150 км.

Станом на 7.00 доля рибалок залишається невідомою. Пошукові роботи тривають.