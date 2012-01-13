Житомирщина: затримано банду злочинців, які збували героїн

На Житомирщині порушено справу проти групи осіб, які збували героїн.

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомила співробітник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна ГОША.

За її словами, "цими днями правоохоронці УМВС України у Житомирській області порушили кримінальну справу стосовно групи осіб, які незаконно купували, збували, а окремі вживали наркотичний засіб – героїн".

При цьому Т.ГОША уточнила, що у цій кримінальній справі фігурують особи, які збували героїн та наркокур’єри. Загальну кількість зловмисників вона не уточнила.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів), ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства встановлено, що громадянин іншої країни, який тимчасово проживав на Півдні України, організував передачу і розповсюдження наркотичного засобу в одному з райцентрів Житомирської області.

Міліція затримала кількох зловмисників "на гарячому", вилучивши у них героїн, стосовно трьох членів банди обрано запобіжний захід - тримання під вартою, стосовно ще однієї особи – підписку про невиїзд.

Досудове слідство у справі триває.