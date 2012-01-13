Маршрутка «на зебрі» збила 11-річного школяра
15:10, 13 січня 2012Новини регіонів
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Їхала з великою швидкістю
У Херсоні маршрутка збила на смерть на пішохідному переході 11-річного школяра.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, ДТП сталося сьогодні орієнтовно о 7.45.
За словами очевидців, маршрутка пересувалася з великою швидкістю, і коли дитина вибігла на нерегульований пішохідний перехід, водій не встиг загальмувати. Школяр був відкинутий на тротуар, де від удару головою об асфальт помер.
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