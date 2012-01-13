В «Евеліні» виявлено ще понад 300 боєприпасів часів війни

Хмельницькій області в урочищі «Евеліна» поблизу селища Ярмолинці виявлено ще 317 вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління МНС у Хмельницькій області знайшли 181 артснаряд калібру 76 мм, 115 підривників до них, 14 ручних гранат та 7 димових мін.

Наразі тривають роботи зі знищення боєприпасів та обстеження прилеглої території.

Як повідомлялося, 11 січня в урочищі «Евеліна» під час проведення спільного рейду рятувальників та працівників СБУ було затримано людей, які займались пошуком артилерійських снарядів часів війни для подальшої здачі їх в пункти прийому металобрухту.

На місці події було виявлено 370 вибухонебезпечних предметів часів війни, серед яких артснаряди гранати та підривники.



