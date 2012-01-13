У Криму на вихідні оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на суботу та неділю, 14 й 15 січня, через очікуване погіршення погоди й просить жителів Криму та туристів відкласти походи в гори і не виїжджати на риболовлю та полювання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Синоптики прогнозують дощ, мокрий сніг, ожеледь, а також посилення північно-західного вітру швидкістю до 20 м/с.

«Можуть виникнути труднощі в роботі транспорту, при проведенні аварійно-відновлювальних і висотних робіт. Обмерзання й поривчастий вітер здатні спричинити пошкодження або обрив ліній електропередач і зв`язку, обвалення слабо укріплених рекламних конструкцій, порушення в роботі систем ЖКГ», - попередили в МНС.

Крім того, рятувальники закликають власників автомобілів утриматися від поїздок за межі міст і сіл в ожеледь і в умовах обмеженої видимості.